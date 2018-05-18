Саратов, 18 мая, 2018, 07:57 — ИА Регнум. Плановые полёты, которые 12 мая выполнили российские стратегические бомбардировщики Ту-95 над Северным Ледовитым океаном, застали Военно-Воздушные силы США врасплох. Такое мнение высказал командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Mil.ru Стратегический бомбардировщик Ту-95МС

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Он пояснил, что обычно на сопровождение российских военных самолётов в воздух поднимается не меньше пяти-семи иностранных истребителей. Однако 12 мая российские ракетоносцы Ту-95МС и дальние противолодочные самолёты Ту-142 над Северным Ледовитым океаном сопровождала только одна пара F-22 ВВС США.

«Это говорит о том, что сработал определенный эффект внезапности», — уточнил Кобылаш на авиабазе в Энгельсе.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая дальние противолодочные самолёты Ту-142 и самолёты Ту-95МС выполнили плановые полёты над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей. Экипажи российских воздушных судов отработали дозаправку топливом в воздухе. Российские ракетоносцы сопровождали пилоты двух истребителей F-22A Военно-воздушных сил (ВВС) США. Однако, как отметили в Минобороны РФ, они вели себя корректно, никаких «агрессивных намерений» пилоты F-22 не демонстрировали, лишь обозначали своё присутствие.