Москва, 18 мая, 2018, 07:49 — ИА Регнум. Страны БРИКС, которые поддерживают «довольно развитые» связи с Ираном, выступают против односторонних санкций Вашингтона в отношении Тегерана. Об этом сообщил начальник отдела БРИКС МИД РФ Михаил Калугин в интервью РИА Новости.

Kremlin.ru Лидеры стран-членов БРИКС

«БРИКС выступает против внешнего вмешательства во внутренние дела государств и против использования рудиментарной контрпродуктивной практики односторонних санкций…, — отметил Калугин. — Мы отстаиваем право наций развивать отношения с теми странами, с которыми они хотят это делать».

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 года — многостороннего соглашения по ядерной программе Ирана.

Целью соглашения было сворачивание ядерных разработок в исламской республике в обмен на снятие с нее санкций.

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