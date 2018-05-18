Дамаск, 18 мая, 2018, 07:44 — ИА Регнум. Если США и другие страны, вмешавшиеся в гражданскую войну в Сирии, беспокоит благополучие сирийского народа, им нужно, прежде всего, пойти на прямое взаимодействие с президентом страны Башаром Асадом и его иностранными союзниками, пишет Джон Мюллер в статье для американского издания The National Interest.

Mil.ru ВКС России в Сирии

По мнению автора, такой шаг потребует прекращения помощи так называемой сирийской оппозиции, посколько именно эта поддержка противников официального Дамаска привела к затягиванию конфликта и продлению страданий сирийского народа. Более того, отказ от требования об уходе Асада и начало взаимодействия с ним станут неприятным признанием того, что Россия была, по сути, права с самого начала конфликта.

Напомним, гражданская война в Сирии началась весной 2011 года в рамках так называемой «арабской весны». Первоначально она носила характер локального гражданского противостояния и постепенно переросла в восстание против правления президента страны Башара Асада.

Требования оппозиции о необходимости смены власти в стране были поддержаны странами Запада, с самого начала утверждавшими, что «Асад должен уйти». Они также пошли на оказание поддержки сирийским мятежникам, которые получали военную и финансовую помощь, а также проходили обучение у западных военных специалистов.

Показательной в этой ситуации стала программа ЦРУ оказания военной помощи и подготовки сирийских мятежников, проводимая во время правления администрации Барака Обамы.

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На ее воплощение Пентагону было выделено $500 млн, были созданы лагеря подготовки в Иордании, Катаре, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Через эти лагеря предполагалось провести несколько тысяч человек, которые должны были влиться в ряды умеренной сирийской оппозиции.

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Тем не менее выяснилось, что на сторону умеренных противников официального Дамаска встали лишь пять боевиков, подготовленных в американских лагерях. Остальные же, как только они оказались в Сирии, тут же перешли вместе с предоставленным им оружием на сторону исламистских группировок, в частности, в «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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