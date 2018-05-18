Барнаул, 18 мая, 2018, 07:30 — ИА Регнум. Осенью 2018 года Алтайскому краю исполнится 80 лет. Как и в предыдущий юбилей — 75-летие — в регионе реализуется губернаторская программа, в соответствии с которой в течение пяти лет власти строят, реконструируют или ремонтируют социально значимые объекты. Причем их число равно количеству юбилейных лет, исполнившихся региону. Отсюда и название: «75×75» и «80×80» соответственно. Но ещё в январе 2017 года глава Алтайского края Александр Карлин заявил, что его программа будет продолжена, а сейчас подтвердил свои намерения, дав старт программе «85×85», посвящённой 85-летию Алтайского края. Любопытно, что срок полномочий губернатора истекает осенью 2019 года, задолго до окончания объявленной программы.

Altairegion22.ru Губернатор Алтайского края Александр Карлин дал старт программе «85х85»

Поэтому не исключено, что Александр Карлин намеревается избраться вновь. В правительстве Алтайского края эту тему никак не комментируют, зато активно информируют о ходе реализации программ «80×80» и «85×85». Накануне, 18 мая, глава региона побывал в Родинском районе, который в информации на официальном сайте властей назван «наглядной иллюстрацией эффективности реализации юбилейных губернаторских программ». На этой территории по программе «75×75» реконструировали центральную районную больницу (теперь она соответствует всем современным требованиям к медучреждениям). По программе «80×80» там отремонтировали школу №1 и построили корпус для начальных классов. По программе «85×85» отремонтируют ещё одну школу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в этом году Александру Карлину исполнится 66 лет. Он родился в селе Медведка Тюменцевского района Алтайского края. В должности главы администрации Алтайского края трудится с 2005 года. Тогда его назначил президент РФ после трагической гибели народного губернатора Михаила Евдокимова. С 2009 года Александр Карлин стал губернатором Алтайского края. С момента изменения законодательства о выборах губернаторов, у него вновь появилась возможность выдвигать свою кандидатуру. Так что, скорее всего, он ею воспользуется.