Москва, 18 мая, 2018, 07:28 — ИА Регнум. Обещанная москвичам на четверг, 17 мая, гроза обошла столицу России стороной, несмотря на действовавшее штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

tpsdave Гроза

Синоптики отметили, что грозовые тучи прошли севернее и южнее Москвы. Ранее жителей московского региона предупреждали, что в отдельных районах столицы вечером 17 мая может пройти гроза с градом, а ветер усилится до 12−17 м/с.

Напомним, согласно данным метеослужбы, грозы в Москве и Подмосковье ожидаются также и в пятницу, 18 мая, и в субботу, 19 мая. Температура воздуха в пятницу днем составит около +25°C, ливни будут идти лишь короткое время.

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