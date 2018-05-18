Москва, 18 мая, 2018, 07:10 — ИА Регнум. Российская валюта продолжает торговаться к иностранным валютам в ценовых диапазонах последних дней в ожидании новых драйверов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

По итогам вчерашних торгов рубль не смог воспользоваться поддержкой нефти. Цена на нефть марки Brent повышалась до $80,47. К закрытию курс доллара восстановился до 62,19 руб., курс евро — до 73,30 руб.

Для рубля сохраняются геополитические риски. Учитывая планы США ввести в отношении России новые санкции, я сохраняю свой прогноз на повышение курсов доллара и евро до 66,50 руб. и 82,00 руб. соответственно. Негатив сглаживают дорогая нефть и налоговый период.

Напомним, 17 мая по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 45 коп. (+0,74%), до 62,18 руб., курс евро — на 42 коп. (+0,58%), до 73,30 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,9 млрд (-47,27%), евро/рубль — 290,2 млн евро (+29,63%).

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