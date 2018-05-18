Иркутск, 18 мая, 2018, 06:37 — ИА Регнум. Озеро Байкал является не только самым большим хранилищем пресной воды на Земле, но и удобным местом для исследования частиц-призраков — нейтрино. По мнению учёных, именно они позволяют получить информацию о внутренней структуре самых мощных источников Вселенной, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иркутский государственный университет Учёные завершили развертывание третьего кластера нейтринного телескопа Baikal-GVD

Ученые международной коллаборации «Байкал», ключевым участником которой является НИИ прикладной физики Иркутского государственного университета, уже завершили развертывание третьего кластера нейтринного телескопа Baikal-GVD на Байкале. По данным Управления информационной политики Иркутского госуниверситета, этот телескоп предназначен для регистрации слабых вспышек света (черенковского излучения), которые возникают в результате взаимодействия воды и частиц, приходящих из космоса (нейтрино). Их потоки рождаются в самых далеких и мощных источниках энергии (например, взрывы сверхновых звезд или активные галактические ядра), поэтому нейтрино являются уникальным носителем информации.

«Исследование необходимо, чтобы понять историю возникновения Вселенной, её развитие, современное состояние и что с ней будет в будущем. И это нам дает понимание фундаментальных законов физики, фундаментальных законов строения Вселенной», — пояснил Директор НИИ прикладной физики ИГУ профессор Николай Буднев.

По его мнению, после достижения определенных размеров большие глубоководные нейтринные телескопы позволят открыть эру нейтринной астрономии, что предполагает изучение структуры и процессов Вселенной на невероятно огромных расстояниях.

«Байкальский глубоководный нейтринный телескоп является уникальной научной установкой России и входит в Глобальную нейтринную сеть как важнейший ее элемент в Северном полушарии Земли и как первый шаг на пути создания международного научного консорциума «Глобальная нейтринная обсерватория», — отмечается в пресс-релизе коллаборации «Байкал».

Напомним, проектирование нейтринного телескопа на Байкале объемом порядка кубического километра, получившего название Baikal-GVD, началось в 2010—2011 годах. Он состоит из самостоятельных структурных единиц, называемых кластерами. Каждый из кластеров представляет собой 288 оптических детекторов, соединенных в восемь гирлянд и погруженных на дно озера. После проведенных регламентных работ по устранению выявленных недостатков на ранее установленных кластерах, все они будут объединены в единую систему сбора и обработки данных.

Работу над проектом нейтринного телескопа ведет крупная международная коллаборация, основными участниками в которой выступают Институт ядерных исследований РАН, Объединенный институт ядерных исследований (Дубна), Иркутский государственный университет, МГУ им. М.В. Ломоносова.