Москва, 18 мая, 2018, 04:00 — ИА Регнум. Бомбардировщики Ту-160 будут направлены в Арктику для защиты российских границ, заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в интервью газете «Красная звезда».

Mil.ru Дальний бомбардировщик Ту-160

Отвечая на вопрос, о расширение географии и масштабов задач по защите границ, Кобылаш сказал:

«В прошлом году Ту-22М3 впервые выполняли посадки и в Анадыре, и в Воркуте. В этом году планируем перелететь в Анадырь еще и самолетами Ту-160».

По его словам, Арктика — стратегически важный регион, поскольку он «позволят обеспечить безопасность страны со стороны морских границ и на этом направлении». Кобылаш отметил, что растут требования к командованию дальней авиации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 мая в Минобороны РФ заявили, что ракетоносцы Ту-95 МС и дальние противолодочные самолеты Ту-142 выполнили плановые полеты над нейтральными водами Арктики.