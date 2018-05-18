Нью-Йорк, США, 18 мая, 2018, 03:39 — ИА Регнум. Польский президент Анджей Дуда выразил несогласие с мнением главы Совета Евросоюза Дональдом Туском насчет нынешнего президента США, сообщает Associated Press.

Дональд Трамп

«Для меня, как для президента Польши, самое главное — сохранить евроатлантические связи в хорошем состоянии», — заявил Дуда, отметив, что это является самой важной повесткой дня для Польши.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 17 мая сотрудники агентства внутренней безопасности Польши арестовали гражданку России по обвинению в «антипольской деятельности».