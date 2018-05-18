Вашингтон, 18 мая, 2018, 03:23 — ИА Регнум. В этом году количество депортированных из США увеличилось на 27 процентов по сравнению с предыдущим годом, сообщает Associated Press.

На выход

Иммиграционная и таможенная полиция США заявила, что с октября 2017 года по март 2018 было депортировано 79 286 человек, а в прошлом году за тот же период — 63 623. Это свидетельствует о том, что контроль за нелегально проживающими в США ужесточился.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 мая администрация президента США Дональда Трампа отменила «защитный статус» для мигрантов из Гондураса.