Донецк, 18 мая, 2018, 03:04 — ИА Регнум. Командир 2-го батальона спецназа ДНР (Интернациональная бригада «Пятнашка») Олег Мамиев («Мамай») погиб под Донецком, сообщает ИА «Новороссия».

Траурные свечи

Уточняется, что вечером 17 мая «Мамай» был тяжело ранен на передовой, после чего его доставили в госпиталь. Комбат получил осколочное ранение в голову, живот и грудь.

Врачи не смогли спасти раненого: «Мамай» умер на операционной столе.

Напомним, в феврале 2018 года «Мамай» был награжден Ордена Республики ДНР. Как сообщили в Союзе Добровольцев Донбасса, «Мамай» зарекомендовал себя как грамотный командир и отличный товарищ.