Санкт-Петербург, 18 мая, 2018, 02:51 — ИА Регнум. Заявление в Следственный комитет РФ по делу о хищении средств, выделенных на строительство фондохранилища, подал Государственный Эрмитаж, 17 мая сообщает официальный сайт музея.

Эрмитаж

Сообщается, что заявление было подано в СК РФ после того, как Государственный Эрмитаж получил сведения о том, что денежные средства были похищены мошенническим путем подрядчиком.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Следственный комитет предъявил обвинения экс-заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову по делу о хищении почти полумиллиарда рублей.