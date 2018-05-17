Вашингтон, 18 мая, 2018, 01:56 — ИА Регнум. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что Мексика, США и Канада «ни в чем не приблизились» к новому договору о Североамериканской зоне свободной торговли, 17 мая передает агентство Reuters.

Цитата из к/ф «Осенний марафон». Реж. Георгий Данелия. 1979. СССР Трудные переговоры

«Страны НАФТА ни в чем не приблизились к соглашению. Как я уже говорил на прошлой неделе, существует множество противоречий по вопросам интеллектуальной собственности, доступа к сельскохозяйственному рынку… энергетики, рабочей силы… и во многом другом», — заявил Лайтхайзер журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 15 мая премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что «позитивно» оценивает ход переговоров по НАФТА. Министр финансов Мексики Ильдефонсо Гуахардо заявил, что соглашение возможно к концу мая. На чем основаны «позитивные» прогнозы, представители Мексики и Канады не пояснили.