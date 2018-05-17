Москва, 18 мая, 2018, 02:01 — ИА Регнум. Женщина погибла в Москве под колесами Toyota Highlander, 18 мая передает РЕН ТВ.

Цитата из к/ф «Город грехов». Реж. Роберт Родригес, Фрэнк Миллер, Квентин Тарантино. 2005. США Автомобиль

Уточняется, что авария произошла на бульваре Яна Райниса. Водитель скрылся с места ЧП, а женщина умерла в результате полученных травм.

Известно, что у машины разбита одна из фар.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 мая в Москве в районе МКАД человек погиб в результате столкновения грузовика и легковой машины.