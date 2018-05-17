Москва, 18 мая, 2018, 01:09 — ИА Регнум. Автотранспорт в Москве будет пополнен электробусами, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин в программе «Наш город. Диалог с мэром» на «ТВ Центр».

Mos.ru Электробус

Комментируя экологическую обстановку в городе, мэр заявил, что автотранспорт вносит свой «вклад» в загрязнения. Хотя в Москве — не самая худшая ситуация с этим.

«И сегодня общественный транспорт Москвы даст фору любому европейскому. Но, тем не менее, надо двигаться дальше, — сказал Собянин. — След этап — переход на электробусы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Собяин заявил, что экология для Москвы — основная проблема.