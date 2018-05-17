Вашингтон, 18 мая, 2018, 01:06 — ИА Регнум. Сенат США поддержал кандидатуру Джины Хаспел, предложенную президентом Дональдом Трампом в качестве нового директора ЦРУ и 16 мая поддержанную профильным комитетом Сената, 17 мая передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЦРУ

Госпожа Хаспел, которая станет «первой женщиной во главе американской разведки», как аттестуют ее добропорядочные журналисты агентства, известна не столько своей принадлежностью к «прекрасному полу». Долгое время Хаспел курировала программы пыток ЦРУ в секретных тюрьмах США за рубежом.

Напомним, экс-глава ЦРУ и руководитель Хаспел Майк Помпео ранее был назначен госсекретарем США взамен Рекса Тиллерсона, изгнанного с поста Трампом в марте 2018 года.