Москва, 17 мая, 2018, 23:24 — ИА Регнум. В обозримой перспективе самостоятельный военный блок на основе Евросоюза сформироваться не сможет. Об этом 17 мая заявил профессор МГИМО Лев Воронков в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Флаг Евросоюза

«Говорят о некой единой позиции Европейского Союза в отношении Соединённых Штатов. Но как-то при этом забывают, что в составе ЕС пять нейтральных и неприсоединившихся к военным союзам государств, которые далеко не бегом побегут в этот самый союз! И ещё постоянно нейтральная Швейцария», — заявил Воронков.

При этом среди членов Европейского Союза есть большое количество государств, которые явное отдают предпочтение НАТО перед военным сотрудничеством в рамках ЕС, подчеркнул он.

«Великобритания, Дания, Норвегия, Польша, Прибалтика, многие страны Центральной и Восточной Европы. Есть много неопределившихся государств — далеко не ясно, куда пойдёт Турция. И с этой точки зрения считать, что заявлений достаточно, чтобы сформировать такой союз, было бы крайним преувеличением», — добавил эксперт.

По его словам, создание самостоятельной обороны со всеми необходимыми элементами — очень дорогостоящая затея, которая на Западе в действительности никому не нужна.

«Вопрос в том, что США хотят использовать свою военную, экономическую, политическую и прочую мощь для того, чтобы переменить те тенденции, о которых я сказал, и укреплять НАТО-центристскую систему международной безопасности», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, разногласия и трения между Евросоюзом и США возможны в отношении экономических вопросов и, конкретнее, в контексте конфликтов интересов крупных компаний, однако на глобальном уровне повода для раскола не видно.

«Смешивать большую политику и стратегическую политику, которые нацелены на то, чтобы обеспечить Западному миру и в дальнейшем перераспредлять мировое богатство в свою пользу, не следует — этому даже на горизонте угрозы нет и, я полагаю, в ближайшее время не появится», — заключил он.

После объявления США о выходе из «ядерной сделки» Германия, Франция и Великобритания заявили о том, что они не последуют примеру Вашингтона. Канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула, что соглашение по атому с Ираном не идеально, но отменять сделку сейчас недальновидно.