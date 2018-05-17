Москва, 17 мая, 2018, 23:03 — ИА Регнум. Китай и Евросоюз стали действовать не так, как на то рассчитывал Дональд Трамп после объявления о выходе из «ядерной сделки» с Ираном. Об этом 17 мая заявил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Китай оказался очень непростым орешком. Трамп думал, что он очень быстро переиграет Китай, поставит его на колени, сделает своей вотчиной, и Китай сдастся и будет платить и закрывать все счета США. И в это же время будет та Европа… Трамп начинает понимать, что вроде бы вся картина мира была вырисована: есть Китай, который производством занимается, есть Европа, которая даёт США технологии и имеет с ними огромный товарооборот», — заявил Судаков.

Но тут Европа начинает откусываться, и очень жёстко. У меня есть ощущение, что некоторые страны Европы начинают вести себя не как пудели, а как немецкие овчарки», — заметил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что вслед за выходом США из СВПД о разрыве договора с Ираном, китайцы резко начали вкладываться в нефтегазовые компании, поскольку такое решение наверняка приведёт к повышению стоимости нефти.

«Их акционерный капитал увеличился на 20−30% за сутки. То есть основной покупатель был Китай. Китайцы стали скупать это производство, прекрасно понимая, что нефть будет расти, а дорогая нефть в принципе не выгодна никому, кроме нефтепроизводителей», — заявил Судаков.

Среди выгодополучателей окажется и Россия, тем более, что этот рост цен будет коррелировать со стоимостью газа, продаваемого в Евросоюз. Но тем самым «европейцы будут платить за прихоть Америки очень высокую цену», подчеркнул эксперт.

«Можно говорить о том, что Трамп избран меньшинством. Но сейчас он выровнял ситуацию внутри, и он имеет очень хорошие шансы в том числе пройти на второй срок. Мы это прекрасно понимаем — что он всё сейчас делает для того, чтобы пройти на следующий срок», — подчеркнул член-корреспондент Академии военных наук.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 года — многостороннего соглашения по ядерной программе Ирана, целью которого было сворачивание ядерных разработок в исламской республике в обмен на снятие с неё санкций.

Германия, Франция и Великобритания заявили, что, несмотря на это, они не будут выходить из соглашения с Ираном. При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула, что хотя соглашение по атому с Ираном не идеально, отменять сделку сейчас неправильно и ситуацию это не облегчит.