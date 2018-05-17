Вашингтон, 17 мая, 2018, 23:05 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай был «очень избалован» преимуществами свободной торговли, что нанесло вред американской экономике, 17 мая передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Выступая перед журналистами в Белом доме Трамп также заявил, что своими агрессивными действиями Китай многие годы «разрывал» экономику Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, «торговая война» между США и Китаем началась в конце марта, после того как Трамп ввел торговые ограничения в отношении КНР — 25% пошлины затронули 1300 наименований китайских товаров. Китай в апреле ввел 25% пошлины на 106 наименований товаров из США.