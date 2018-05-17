«Будь что будет» — Трамп прокомментировал срыв переговоров с Кимом
Вашингтон, 17 мая, 2018, 21:58 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможный отказ лидера Северной Кореи Ким Чен Ына от переговоров на высшем уровне с Соединенными Штатами, 17 мая передает агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Дональд Трамп и КНДР
Согласно сообщению агентства, американский президент заявил, что США «ничего не сообщалось» об отказе лидера КНДР от переговоров, но «если встреча произойдет, то она произойдет, а если нет — Соединенные Штаты перейдут к другим делам».
Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая МИД Северной Кореи заявил, что требования США по односторонней денуклеаризации делают переговоры невозможными. КНДР также заморозила переговоры с Южной Кореей.