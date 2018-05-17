Сочи, Краснодарский край, 17 мая, 2018, 21:42 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел в своей резиденции «Бочаров ручей» в Сочи встречу с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом. Об этом сегодня, 17 мая. сообщил журналистам глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Башар Асад

Сообщается, что Асад прилетел в Сочи всего на пару часов только для того, чтобы провести встречу с Путиным.

Лидеры двух стран отметили важность создания условий для политического процесса урегулирования в Сирии, а также обсудили дальнейшие шаги по урегулированию конфликта.

Напомним, Асад был в Сочи с официальным визитом 20 ноября 2017 года.