Вашингтон, 17 мая, 2018, 21:33 — ИА Регнум. Соединенные Штаты ввели новые санкции против лиц и компаний, обвиняемых в поддержке шиитского движения «Хезболла», 17 мая передает агентство Reuters.

Sdusyria.org Нашивка c эмблемой организации «Хезболла»

Согласно заявлению министерства финансов США, санкции введены против пяти организаций и двоих человек — Мохаммада Бацци и Абдаллаха Сафи-ад-Дина.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая минфин США ввел персональные санкции против высшего руководства «Хезболлы» — лидера движения Хасана Насраллы и его заместителя Наима Кассема. Ливанская «Хезболла» считается террористической организацией в Израиле и США.