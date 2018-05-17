Ташкент, 17 мая, 2018, 21:12 — ИА Регнум. В Узбекистане рассматривают возможность введения в Ташкенте в пилотном режиме балльной системы штрафов водителей транспортных средств, сообщает 18 мая «Sputnik Узбекистан» со ссылкой на главу информационного мультимедийного центра ГУВД города Бахтиера Иногамова.

(сс) Otoirov Ташкент, Узбекистан

По его словам, за каждое нарушений правил дорожного движения будет начисляться определенное количество баллов, и после того как злостный нарушитель наберет критическую сумму, ему придется пересдавать экзамен на право управления транспортным средством.

Напомним, балльная система существовала в СССР. В настоящее время она используется в Германии, Франции и Великобритании. В Грузии действует обратная система — ежегодно водителям начисляется 100 баллов, и за штрафы они снимаются.

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