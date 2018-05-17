Москва, 17 мая, 2018, 20:56 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал наладить конвейерное производство джипов и седанов из проекта «Кортеж». Об этом глава государства заявил сегодня, 17 мая, на рабочей встрече с главой государственной корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с генеральным директором государственной корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым

«Нужно наладить нормальное производство джипов и седанов и пустить их в массовое производство», — сказал президент Путин на встрече с Чемезовым.

Российский лидер выразил надежду, что граждане по достоинству оценят новые машины. Также Путин уверен, что люди с любым достатком смогут их себе позволить.

Также президент похвалил микроавтобусы из проекта «Кортеж» и назвал их очень удачными. Такие микроавтобусы тоже стоит запустить в массовое производство, и их могут использовать семьи с детьми.

Напомним, в рамках проекта «Кортеж» была создана целая линейка автомобилей, которые используются для перевозки и сопровождения первых лиц Российского государства.

Впервые лимузин проекта «Кортеж» был задействован на церемонии инаугурации президента России 7 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путину лимузин очень понравился.