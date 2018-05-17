Копенгаген, 17 мая, 2018, 20:40 — ИА Регнум. Национальная сборная Российской Федерации по хоккею потерпела обидное поражение от сборной Канады в четвертьфинальном матче чемпионата мира. Игра состоялась сегодня, 17 мая, в Дании.

Хоккей

Канадцы повели сразу, загнав шайбу в российские ворота уже на 5-й минуте игры — отличился Колтон Парайко. В первом периоде российская сборная не смогла ответить.

Во втором периоде на 32-й минуте Райан Нюджент-Хопкинс загнал вторую канадскую шайбу в российские ворота. Но уже не 33-й минуте «красная машина» ответила, и Илья Михеев немного «размочил» счет.

На 38-й минуте Александр Барабанов сравнял счет.

В третьем периоде борьба явно обострилась. На 48-й минуте Кайл Террис вывел канадскую сборную вперед, но уже на 49-й Сергей Андронов вновь сравнял счет.

На 53-й минуте канадцы снова загнали шайбу в российские ворота, но уже на 55-й минуте Артём Анисимов спас положение. Дело подошло к овертайму.

К сожалению, в овертайме Канада была сильнее — Райан О'Райлли на 65-й минуте игры загнал шайбу в российские ворота и тем самым выбил «красную машину» из чемпионата мира, а сборную Канады продвинул до полуфинала.