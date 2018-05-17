Астана, 17 мая, 2018, 20:45 — ИА Регнум. Ежегодно в Астану приезжают от 50 до 10 тыс. человек, что свидетельствует о высоких темпах урбанизации в Казахстане, заявил аким города Асет Исекешев. Об этом 17 мая сообщает издание Elorda Aqpart.

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В качестве примера глава города привел Южную Корею, в которой за 20 лет доля населения, проживающего в городах, увеличилась с 45% до 70%. По прогнозам в казахстанских городах 70% населения будет проживать к 2050 году. Исекешев также сослался на футуролога Кьелля Нордстрема, который заявил, что вместо стран будет сеть городов. Поэтому глава города изучает опыт мегаполисов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане по состоянию на 1 апреля 2018 года на селе проживали 7753,6 тыс. человек (42,6%), а в городе — 10 459,2 тыс. человек (57,4%).