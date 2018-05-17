Москва, 17 мая, 2018, 20:18 — ИА Регнум. Следственный комитет предъявил обвинения бывшему заместителю министра культуры Российской Федерации Григорию Пирумову по уголовному делу о хищении по меньшей мере 450 млн рублей в «Государственном Эрмитаже». Об этом сегодня, 17 мая, сообщает пресс-служба СК России.

Министерство культуры Российской Федерации

Сообщается, что в ходе допроса Пирумову было предъявлено обвинение в хищении денежных средств, выделенных на строительство комплекса зданий «Государственного Эрмитажа».

Следствие в ближайшее время будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в отношении бывшего чиновника.

Напомним, Пирумов был задержан сегодня в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, Пирумов в составе организованной группы причастен к хищению 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК «Государственный Эрмитаж».

Кроме Пирумова, по данному делу проходят: директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо и фактический руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников.

Колесников также был задержан.

По месту их жительства были проведены обыски.

Стоит отметить, что в октябре 2017 года суд приговорил Пирумова к 1,5 годам колонии общего режима по так называемому «делу реставраторов», когда государственные средства, выделенные на реставрацию объектов культурного наследия, беззастенчиво расхищались. Однако Пирумов был освобожден прямо в зале суда, так как свои 1,5 года к тому моменту он уже отбыл в СИЗО.

Колесников является основателем группы компаний «Савва», которая вела свою деятельность в Чувашии. В самом регионе Никита Колесников не единожды был фигурантом уголовных дел, но в отношении него все они прекращались.\

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