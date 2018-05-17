Газа, Палестина, 17 мая, 2018, 19:49 — ИА Регнум. Палаточные лагеря на границе сектора Газа и Израиля опустели в связи с началом месяца Рамадан, 17 мая передает агентство Reuters.

Жан-Леон Жером. Молитва в Каире. 1865

По свидетельству очевидцев, в лагерях непривычно тихо, однако на месте остаются несколько десятков активистов, которые готовят мешки с песком для новых протестов. Движение ХАМАС уже призвало палестинцев снова выйти к пограничным заборам после пятничной молитвы 18 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая, в день открытия посольства США в Иерусалиме, в ходе столкновений с полицией на границе сектора Газа с Израилем погибли 60 палестинцев, более 2000 человек получили ранения.