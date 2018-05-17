Людиново, Калужская область, 17 мая, 2018, 19:36 — ИА Регнум. В Калужской области руководитель транспортной компании из Людиново на протяжении 2013−2015 годов подделывал налоговые декларации, сокращая размеры положенного к уплате НДС. Размер причиненного ущерба составил 37 млн рублей. Об этом 17 мая сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь по особо важным делам СУ СК России по Калужской области Сергей Кузнецов.

Деньги

По его словам, следственными органами завершено расследование уголовного дела согласно ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»).

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемый вину в совершении преступления признал и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства», — заявил Кузнецов.

Если суд признает неплательщика виновным, ему грозит наказание до шести лет лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области гендиректор одной из организаций подозревается в уклонении от уплаты налогов на круглую сумму. Полицейские установили, что руководитель фирмы уменьшила базу по НДС путём заключения фиктивных договоров на поставку товара с другими организациями. В налоговый орган женщина предоставила документы, содержащие заведомо ложные сведения о взаимоотношениях между возглавляемой организацией и партнёрами. В результате не был уплачен налог на добавленную стоимость в сумме почти 16 млн рублей. 41-летней жительнице Жуковского района грозит лишение свободы на срок до шести лет.