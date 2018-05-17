Саратов, 17 мая, 2018, 19:31 — ИА Регнум. АО «Саратовские авиалинии» получило письмо от начальника управления регулирования перевозок Росавиации Андрея Круглова о приостановке продаж авиабилетов с 30 мая текущего года. Авиакомпания расценивает данный документ как введение ограничений сертификата эксплуатанта с 31 мая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.

Ruslan Denisov Самолёт «Саратовских авиалиний»

Компания подчеркивает, что таким образом деятельность будет прекращена с 31 мая 2018 года. С 18 июля будут уволены 1,2 тыс. сотрудников авиапредприятия.

«Со своей стороны авиакомпания предприняла все меры по исправлению в установленный срок всех замечаний Росавиации, — заверили в «Саратовских авиалиниях». — Тем не менее ведомство регулятора приняло решение о закрытии продаж авиабилетов и тем самым фактически обрекает одно из старейших авиапредприятий России на гибель. Между тем иностранные партнеры, лизингодатели доверяют авиакомпании, выражают поддержку. Сегодня воздушный парк компании пополнился новым самолетом Embraer 190».

Также компания информирует пассажиров, что возврат билетов можно будет осуществить в соответствии со статьей 8.2 порядка предъявления претензий правил перевозчика.

Кроме того, для клиентов авиакомпании открыта телефонная горячая линия по вопросам сдачи билетов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 11 февраля 2018 года потерпел крушение самолет «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс Москва — Орск. Самолет упал в Раменском районе Московской области. Все пассажиры и члены экипажа (71 человек) погибли. Причиной крушения могли стать обледеневшие датчики показания скорости. Обогрев аппаратуры был выключен. В результате произошел сбой в показаниях.

После катастрофы сообщалось еще о нескольких инцидентах с участием судов авиакомпании. Предприятие несколько раз подвергалось проверкам.

В марте Ространснадзор предписал всем авиакомпаниям приостановить эксплуатацию самолетов Ан-148. Отмечалось, что по результатам проверки «Саратовских авиалиний» есть замечания как к персоналу, так и к производителю.

В начале апреля совет директоров авиаперевозчика принял решение о досрочном расторжении трудового договора с генеральным директором Алексеем Вахромеевым.

По итогам проверки Росавиации в отношении «Саратовских авиалиний» был составлен акт с перечислением нарушений и несоответствий, а также издан приказ о сокращении срока действия сертификата компании до 27 апреля. Позднее авиакомпания отчиталась, что все нарушения, выявленные в ходе проверки, устранены.

Однако в Росавиации сочли, что нарушения устранены формально, и предложили подать заявление на аннулирование сертификата эксплуатанта и сосредоточиться исключительно на аэропортовой деятельности.