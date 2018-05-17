Киев, 17 мая, 2018, 18:58 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 17 мая, в ходе визита в Днепропетровск принял участие в молебне за «единую поместную православную церковь», который состоялся в одном из храмов раскольников из т.н. Киевского патриарха.

President.gov.ua Молящийся Порошенко

Напомним, 19 апреля Верховная рада поддержала обращение Порошенко и раскольников к Константинопольскому патриархату о создании в стране «единой поместной автокефальной церкви». По мнению президента Украины, соответствующее решение синода может быть принято буквально до 28 июля.

«Важно, чтобы украинцы имели свою собственную украинскую дорогу к Богу и свою собственную украинскую церковь. Подчеркиваю, что это не политический вопрос. Этот вопрос суверенности нашего государства, существование нашего государства, независимости. Потому независимая поместная церковь является атрибутом государства. Мы очень большую цену заплатили за право быть государством», — подчеркнул Порошенко в Днепре.

По его оценке, сейчас во время молитв на Украине «светятся глаза верующих» — «они начинают верить, что мы очень приблизились к тому, чтобы все объединились».

Порошенко заявил о «волне, которая пошла по Украине, среди украинского народа в поддержку этого обращения, этой надежды».

«Главное, что происходит — это молитва. То, о чем призвали церковные иерархи, просил украинский президент. Только две вещи: молиться и бороться за украинскую церковь. И я верю, что Господь нам ее пошлет», — отметил глава украинского государства.

ИА REGNUM напоминает — ранее в канонической Украинской православной церкви заявили, что создание поместной церкви без них невозможно. А если Константинополь примет другое решение, это только еще больше раздует конфликт.

«Оно… не принесет гражданского спокойствия. Будут конфликты, будут проблемы большие, и это государство должно осознавать. И будут проблемы не только на западе Украины, а будут по всей Украине», — заявлял пресс-секретарь УПЦ МП Николай Данилевич.

Также Украинская православная церковь Московского патриархата назвала обращение Порошенко к Варфоломею о предоставлении православной церкви в Украине автокефалии «превышением власти и вмешательством в церковные дела».

Депутат Верховной рады Вадим Новинский в своем комментарии сегодня, 17 мая, отмечает, что если автокефалию церкви на Украине Константинополь не предоставит, то обвинить в этом могут именно каноническую УПЦ и таким образом ее священники и прихожане окажутся под ударом праворадикальных сил.

«Возможные последствия, их кровавость и масштаб, трудно даже оценить. По сути это может стать прологом к гражданской войне в Украине… В этом ура-патриотическом предвыборном угаре многие напрочь забывают, что именно благодаря церкви все еще сохраняется пусть слабое, но единство всех украинских земель, в том числе Крыма и Донбасса, где православие остается под юрисдикцией УПЦ. Забывают, что именно церковь сыграла определяющую роль в решении вопроса первого массового обмена пленными в декабре прошлого года. Забывают, что именно церковь способна сыграть ключевую роль в примирении сторон и «сшивании» страны после, когда мир неизбежно вернется на нашу землю. К сожалению дальше своего кармана и ближайших выборов люди, разжигающие религиозный конфликт в Украине, не видят», — констатирует политик.