София, 17 мая, 2018, 18:41 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страны ЕС остаются верны «ядерной сделке» с Ираном, но помогать компаниям, которые пострадают от санкций США, никто не будет, 17 мая передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

По словам Меркель, компаниям, намеренным торговать с Ираном, не стоит испытывать «иллюзий».

"Все государства — члены Европейского союза всё еще придерживаются соглашения… Что касается компенсации предприятиям за комплексные меры воздействия со стороны Соединенных Штатов Америки, то я думаю, что мы не можем и не должны создавать иллюзии», — заявила Меркель после встречи лидеров ЕС в болгарской Софии.

Впрочем, госпожа Меркель пообещала «проверить», смогут ли члены ЕС «дать определенную помощь небольшим и средним компаниям».

Напомним, ранее многие политики и чиновники ЕС призывали «защитить законный бизнес» европейских компаний с Ираном, которому угрожают новые санкции США в связи с их выходом из «ядерной сделки».

«Ядерная сделка» — международное соглашение 2015 года по ядерной программе Ирана — предполагала, в частности, снятие международных санкций, вследствие чего с Ираном стали активно торговать многие страны ЕС.