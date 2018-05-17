Санкт-Петербург, 17 мая, 2018, 18:18 — ИА Регнум. Под закон об уголовном преследовании за «исполнение антироссийских санкций», а также за действия или слова, «способствующие введению» таких санкций, не должны попасть невиновные люди. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на VIII Петербургском международном юридическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Советский плакат «Болтать — врагу помогать!»

Напомним, Госдума уже одобрила в первом чтении поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают ответственность как за исполнение «ограничительных мер», так и за совершение россиянами «умышленных действий», которые привели или могли привести к введению таких мер, включая «предоставление рекомендаций и передачу сведений». За это может грозить лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 600 тыс. рублей. Пока Госдума перенесла второе чтение документа.

«Закон должен не просто содержать нормы, которые говорят о каких-то санкциях, а должен содержать такой порядок применения этих санкций, прозрачный и ясный, чтобы не попали под него невиновные люди, которые невольно что-то где-то скажут или сделают, исходя из совершенно других соображений. То есть вот эта история требует совершенно отдельного осмысления», — считает Игорь Артемьев.

Он надеется, что благодаря оживленной дискуссии в СМИ и повышенному вниманию к новым нормам закон удастся сделать «хорошим».