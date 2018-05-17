Москва, 17 мая, 2018, 17:54 — ИА Регнум. Будет очень плохо, если Министерство просвещения наделят лишь теми возможностями, которыми обладало Миноборнауки, считает сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Об этом он 17 мая заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя разделение Министерства образования и науки на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.

ИА REGNUM День знаний

«Если Министерство просвещения будет обладать теми же возможностями, что и Министерство образования и науки, это будет скорее плохо, чем хорошо, — предположил Луховицкий. — Потому что в таком случае оно станет совсем бессильным. Финансирование средней школы идёт ведь никак не через Министерство образования. У нас все определяют регионы и муниципалитеты. В своё время сама министр Ольга Васильева говорила, что у её ведомства нет очень многих функций для воздействия на реальную финансовую политику (в области образования — прим. ИА REGNUM ). Если всё останется так же, как было, это будет чисто номинальное министерство».

Главное, по мнению профсоюзного деятеля, чтобы правительство осознало необходимость серьёзных перемен в системе российского образования.

«Если власть захочет прислушаться к многочисленным идущим с разных сторон просьбам, требованиям и воззваниям изменить принципы финансирования и ввести более справедливую оплату труда учителя, это будет очень хороший путь, — рассказал Луховицкий. — Это было бы одной из самых важных вещей, которые можно сделать для того, чтобы учителя в школе чувствовали себя немного более уважаемыми людьми. У них много проблем, но эта мне кажется наиболее важной».

Напомним, что, согласно изменениям, внесённым в структуру нового правительства, Министерство образования и науки упраздняется и вместо него образуются два новых органа исполнительной власти — Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.

Предполагается, что Министерство просвещения начнёт реализовывать государственную политику и правовое регулирование в сфере общего, среднего профессионального и дополнительного образования. В ведении этого ведомства будет обучение детей, воспитание, опека и попечительство, социальная поддержка и защита учащихся.

Также известно, что идею разделить Минобрнауки на два новых министерства президенту предложил премьер-министр Дмитрий Медведев. Эту инициативу глава правительства выдвинул на встрече с президентом Владимиром Путиным, где озвучил предложения по структуре кабмина.