Мурманск, 17 мая, 2018, 17:27 — ИА Регнум. Плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» зашла в Кольский залив. Фотография судна, прибывшего из Петербурга с опережением намеченного срока, была выложена в социальных сетях сегодня, 17 мая.

ВКонтакте, «Мурманск ДТП ЧП» Плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» в Кольском заливе

По информации сайта tv21.ru, сейчас плавучий энергоблок буксируют к причалам ФГУП «Атомфлот». 19 мая состоится торжественная церемония его встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, плавучий энергоблок 28 апреля покинул «Балтийский завод» в Петербурге и направился в Мурманск на базу ФГУП «Атомфлот». По дороге к месту загрузки энергоблок проследовал мимо территорий Эстонии, Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии. Судно пытались задержать антиядерные активисты, неправомерные действия пресекли российские суда конвоя.

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На базе «Атомфлота» осенью 2018 года пройдет загрузка на борт ядерного топлива и начало пусковых операций. Летом 2019 года «Академик Ломоносов» будет отбуксирован в место постоянного базирования — г. Певек (Чукотский автономный округ, самый северный порт в мире), где сейчас создается необходимая береговая инфраструктура. В конце 2019 года планируется пуск и синхронизация с энергосистемой Чукотского автономного округа.

Напомним, пуск «Академика Ломоносова» синхронизирован с началом работ по окончательной остановке и выводу из эксплуатации самой северной в мире Билибинской АЭС (сегодня вырабатывает 80% всей электроэнергии Чукотки). Начиная с 2021 года, именно плавучей АЭС предстоит стать основой местной энергетики.