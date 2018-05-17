Белгород, 17 мая, 2018, 17:03 — ИА Регнум. В Белгороде на заседании совета по гуманитарно-социальному развитию области 16 мая был представлен проект «Воспитываем здоровое поколение». Как сообщила пресс-служба облправительства, заседание прошло в новой школе микрорайона «Улитка», которой дали название «Алгоритм успеха» — в ней реализуются инновационные для региона принципы работы.

Марина Каширская ИА REGNUM Инновационные технологии

Образовательное учреждение рассчитано на 1100 мест. В школе работает система мобильного электронного образования. Ученики начальной школы пользуются электронными книгами, в средних классах — планшетами, а у каждого ученика с 7 класса в распоряжении собственный ноутбук.

Вместо бумажных учебников разработана электронная платформа «Лекта». На уроки школьники носят только тетради и письменные принадлежности. Также школа оснащена современным оборудованием: физику, химию и биологию ученики изучают с помощью трехмерных лабораторий.

Все ученики школы после уроков занимаются в кружках и секциях. В планах — открытие центра дополнительного образования на базе школы. «Алгоритм успеха» — единственная школа в регионе, в которой питание школьников организовано по принципу шведского стола.

МОУ «Дубовская средняя общеобразовательная школа «Алгоритм успеха» Белгородского района Белгородской области» было создано летом 2017 года. Также у школы есть структурное подразделение — детский сад.

На заседании 16 мая участники совета обсудили межведомственный проект «Воспитываем здоровое поколение».