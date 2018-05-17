Переславль-Залесский, Ярославская область, 17 мая, 2018, 16:10 — ИА Регнум. В Ярославской области представители ОНФ назвали ситуацию с хоккейным кортом, построенным в Переславле по губернаторской программе «Решаем вместе!», издевательством над жителями. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игорь Ямщиков Новый корт

Прошлой зимой в региональный исполком Народного фронта обратились представители переславской общественности. Горожане рассказали, что хоккейный корт во дворе на Красноэховской улице разместили на заболоченном участке и, поскольку проект не предусматривал обустройство дренажа, еще во время строительства спортивную площадку затопило. Активисты ОНФ побывали на проблемном объекте вместе с сотрудниками многофункционального центра развития города. Они заверили, что до конца года планируется сделать дренаж и вода будет уходить по канаве в противопожарный пруд.

В начале этого года общественники констатировали, что работа даже не начиналась: выяснилось, что там, где хотели рыть канаву, проходит газопровод. Региональный штаб Общероссийского народного фронта обратился в областное правительство с просьбой разобраться в ситуации и получил ответ, что для комплексного решения проблемы нужно разработать проектную документацию. Чиновники проинформировали, что жители двора подали заявку на продолжение благоустройства в 2018 года. Однако, как выяснили активисты Народного фронта, заявка не прошла конкурсный отбор.

Во время недавнего выезда на место общественники установили, что двор по-прежнему представляет собой болото, к корту не подобраться, а лавочки и урны, установленные как элементы благоустройства, утопают в воде. Кроме того, рядом с расположенным у корта канализационным люком начал оседать грунт, и в эти провалы могут угодить дети.

Игорь Ямщиков Урны утопают в воде

Игорь Ямщиков Вместо корта — месиво из грязи

Игорь Ямщиков Лавочки тоже утонули

«Все это сложно назвать иначе, чем издевательством над жителями двора, которые, к слову, сами собирали хоккейную коробку. Отдельного внимания требует тема неэффективного расходования бюджетных средств: проект стоил более чем 1,6 млн. рублей,» — говорит сопредседатель ярославского штаба ОНФ, региональный координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Анатолий Упадышев.

По его мнению, проблем можно было избежать, если бы проектно-сметную документацию подготовили качественно. Однако создается впечатление, что ее делали без выезда на место.