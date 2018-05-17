Самара, 17 мая, 2018, 15:52 — ИА Регнум. Почетным знаком «За труд во благо земли Самарской» награжден исполняющий обязанности вице-премьера Российской Федерации Виталий Мутко. Об этом говорится в постановлении врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

«За значительный вклад в социально-экономическое развитие Самарской области постановляю наградить … Мутко Виталия Леонтьевича», — говорится в тексте постановления.

Напомним, ранее Мутко неоднократно приезжал Самару для осуществления контроля за подготовкой региона к чемпионату мира (ЧМ) по футболу.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧМ по футболу в РФ состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут в Москве, Самаре, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи и Саранске.

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