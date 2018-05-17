Москва, 17 мая, 2018, 15:48 — ИА Регнум. 17 мая черное золото эталонных марок стремительно растет в цене. Последний раз на уровне $80 Brent торговалась в ноябре 2014 года, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Элла Крышева.

eluela31 Нефть

Котировки нефти растут, сохраняя с начала 2018 года восходящий тренд, за это время им удалось подняться с уровня $61,50 до отметки $80.

«Все внимание инвесторов приковано к выходу данных по числу буровых установок в США, публикация которых состоится 18 мая, а также обострение геополитической ситуации», — отметила Крышева.

Текущие ожидания по дальнейшей динамике нефтяных цен остаются «бычьими», особенно если после серии повышения, мы получим информацию об уменьшение количества активных буровых установок.

«Продление соглашения по сокращению добычи сырья ОПЕК+ также стимулируют «быков» к активной покупке, поэтому в случае четкого закрепления выше $80 за бочку, можно ожидать подъема к отметке $89,90 за баррель в среднесрочной перспективе.

Однако под занавес текущей недели в рамках текущего растущего тренда возможна коррекция в сторону $77,90 — 79,15», — считает эксперт.

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