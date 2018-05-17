Тюмень, 17 мая, 2018, 15:20 — ИА Регнум. Экоактивисты Тюмени продолжат борьбу за сохранение Городищенского лога и приостановление строительства рынка вместо вырубленной у рощи у завода «Медоборудование». Разговор с главой города Александром Моором оказался неубедительным, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Маковский. В парке. 1881

Напомним, вырубка гектаров зелёных насаждений в Тюмени под застройку волнует жителей областной столицы не первый год. Но в последнее время деревья пилят гектарами. Пытаются уничтожить уникальный Городищенский лог — там планируется построить кампус для студентов Тюменского госуниверситета. Пока проект не прошёл экспертизу, но его воплощение не за горами.

По нормативам на каждого жителя города должно приходиться 24,38 кв. м. зеленых насаждений, а в Тюмени данный показатель в десять раз ниже — 2,3 кв. м. И факт недостатка зелени в областной столице признаётся прокуратурой. Последней каплей терпения стала ночная, вороватая вырубка в апреле рощи у завода «Медоборудование», что рядом с автовокзалом. Там построят рынок, который городу не нужен, так как по торговым площадям на душу населения Тюмень догнала Москву.

Руководитель движения «Зеленый хоровод» Юлия Кондинкина сказала в интервью PARK72.RU, что не услышала от главы Тюмени внятного ответа о судьбе Городищенского лога.

«Мы будем настаивать на благоустройстве этой территории с максимальным сохранением ландшафтной уникальности. У тюменских студентов немало идей на этот счет — интересных и достойных воплощения», — пояснила Юлия Кондинкина.

Совпали во мнениях лишь в плане проекта «Экомобиль», в рамках которого «Зелёный хоровод» организует сбор опасных отходов у населения. Одобрена мэром и идея озеленения мостовых развязок города.

«Очень важно создавать зеленые насаждения в районах с высокой транспортной нагрузкой, чтобы хотя бы частично нейтрализовать вредное воздействие выхлопных газов», — говорит Юлия Кондинкина о сути проекта «Зелёные мосты».

Что касается вырубленных деревьев в районе завода «Медоборудование», то глава Тюмени заявил, что у города нет полномочий что-то там запретить — вырубка прошла на территории, принадлежащей области, арендуется участок уже 10 лет частной фирмой. Кроме того, приостановка строительства обойдётся городу в кругленькую сумму — фирма потребует помимо арендных денег ещё и неустойку за упущенную выгоду.

«Я предложил на одном из пустырей на улице Пермякова разбить сквер, высадить деревья, но глава города сказал, что это невозможно, поскольку этот пустырь находится в частной собственности предприятия, но не осваивается. По простой причине — руководитель этой фирмы объявлен в федеральный розыск», — передаёт содержание встречи с мэром в интервью PARK72.RU экоактивист Владимир Панов.

Дело хорошее — высадка в Тюмени 3666 деревьев в 2018 году, признают экоактивисты. Но было бы неплохо оставить городские зелёные зоны в городе в покое, не отдавать их под вырубку. Ведь в рамках расширения и реконструкции улиц, строительства новых микрорайонов в Тюмени в 2018 году планируется уничтожить не менее 5 тысяч деревьев.