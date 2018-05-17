Ярославль, 17 мая, 2018, 15:05 — ИА Регнум. В Ярославле в районе улицы Подзеленье будет обустроено новое пространство для отдыха, где разместят фуд-корт, сцену, арт-объекты. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Эскиз проекта

Работы будут проходить в рамках всероссийского фестиваля архитектуры и урбанистики «Моя архитектурная форма». В рамках заочного этапа в его дирекцию со всей России были присланы проекты около 100 различных объектов. Лучшие отбирали члены специально созданной экспертной комиссии, в состав которой вошли представители Ярославля, Москвы и Казани. Одним из оценивавших работы был главный архитектор области Михаил Кудряшов.

Он считает, что в Подзеленье необходимо создать рекреационное пространство, корректно вписанное в охраняемый исторический и природный ландшафт города.

Реализацией лучших проектов займутся их авторы при помощи выпускников и студентов ЯГТУ и строительного техникума.

Работы, финансируемые из внебюджетных источников, начнутся 21 мая, а завершатся в начале июня.