Москва, 17 мая, 2018, 15:09 — ИА Регнум. Чем жёстче будут контрсанкции, которые примет Россия, тем выгоднее будет её переговорная позиция в выстраивании отношений со странами Запада, считает политолог Дмитрий Соин. Об этом он заявил 17 мая в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя принятие Госдумой во втором чтении законопроекта об ответных мерах на санкции США.

Гор Санкции

«Один из аспектов переговорной международной практики — это создание полей для размена, — сказал Соин. — Если мы не будем вводить контрсанкции, нам не о чем будет с ними торговаться. И чем жёстче будут эти контрсанкции, тем выгоднее будет переговорная позиция Москвы. Это очень важный момент. До той поры, пока мы не приняли этот закон, нам не о чем с ними (США — прим. ИА REGNUM ) говорить. Они вводят одни санкции за другими, загоняя нас в угол».

При этом политолог отметил, что за санкциями стоит идея устранения политических элит России и наделения властью тех, кто в 1990-е годы согласился на то, чтобы РФ была придатком Запада.

Напомним, что 17 мая Госдума РФ во втором чтении приняла законопроект об ответных мерах на санкции США, который существенно расширяет полномочия правительства РФ.

В частности, согласно этому документу, правительство по согласованию с президентом РФ сможет прекращать или приостанавливать международное сотрудничество с государствами, которые ввели и поддержали антироссийские санкции, организациями, находящимися под их юрисдикцией, а также компаниями, контролируемыми такими организациями, «в отраслях в соответствии с решением президента».

Кроме того, контрсанкции могут быть введены также в отношении должностных лиц и граждан из недружественных стран, причастных к антироссийских санкциям.

В то же время правительство имеет право вводить различные меры противодействия, которые при этом не должны распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России и других странах.