Сотрудница мурманской гостиницы начислила себе полмиллиона отпускных
Мурманск, 18 ноября, 2016, 11:53 — ИА Регнум. В Мурманской области расследуется уголовное дело по факту хищения чужого имущества в крупном размере с использованием служебного положения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Мурманской области, главный бухгалтер муниципального унитарного предприятия города Апатиты «Аметист» при начислении отпускных незаконно перечислила себе почти 500 тысяч рублей.
«В дальнейшем она сняла эту сумму с банковского счёта и распорядилась ей по собственному усмотрению, — отметили в ведомстве. — По данному факту по материалам прокурорской проверки следственным отделом Межмуниципального отдела МВД России «Апатитский» возбуждено уголовное дело».
По данным прокуратуры, женщина подозревается в мошенничестве. «Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», — подчеркнули в прокуратуре.
Отметим, это не первый случай мошенничества, когда используется служебное положение. Так, летом текущего года стало известно о сотруднице банка в Мурманской области, похитившей миллион из банкоматов.
Как сообщало ИА REGNUM жительница Мончегорска с 2012 по 2016 год регулярно присваивала денежные средства, оставая