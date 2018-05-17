Ярославль, 17 мая, 2018, 14:36 — ИА Регнум. Поиск мэрией Ярославля совместно с правительством региона нового места под городское кладбище не означает отказ от планов расширения Игнатовского кладбища. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов.

Мэрия Ярославля

Ранее городские власти планировали расширить старое муниципальное кладбище в районе деревни Игнатовское. На разработку проектной документации по расширению кладбища и его санитарно-защитной зоны мэрия потратила в 2017 году, по данным портала госзакупок, 929 тыс рублей.

Проектная организация должна была подготовить проект расширения кладбища ориентировочно на 20 гектаров. Сами земли находятся на территории сельхозпредприятия «Михайловское». По данным источников ИА REGNUM, с «Михайловским» была предварительная договоренности о выкупе земли под кладбище.

Однако 16 мая на заседании муниципалитета мэр города Владимир Слепцов заявил о подборе нового места для городского кладбища с участие регионального правительства. Как рассказал Михаил Кузнецов в ответ на вопрос корреспондента ИА REGNUM, работы по расширению Игнатовского кладбища в настоящий момент остановлены.

«Я не считаю эти затраты напрасными. Все наработки, которые сделаны по Игнатовскому кладбищу, останутся на перспективу. Это очень долгий процесс, связанный с получением всех разрешений», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заммэра Ярославля Михаил Кузнецов.

Что именно заставило мэрию сменить планы по новому городскому кладбищу, Кузнецов не уточнил. Известно, что против расширения Игнатовского выступали жители соседних деревень. Место предполагаемого нового кладбища пока держится в секрете.