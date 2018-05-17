Абакан, 17 мая, 2018, 14:38 — ИА Регнум. Люди в черных масках задержали мужчину и женщину у здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Хакасия в Абакане. По свидетельству очевидцев, чью фотографию публикует 19rus.info, задержание было жёстким: на снимке видно, что девушка с заломленными назад руками в наручниках стоит, уткнувшись носом в капот автомобиля. Рядом с ней на земле, в окружении сотрудников ОБЭП, лежит мужчина.

Цитата с сайта 19rus.info Жёсткое задержание в Абакане

В социальных сетях этот инцидент сейчас активно обсуждают. Особенно интернет-пользователи переживают за представительницу слабого пола: «Как они неаккуратно с женщиной-то…», «И это ещё мягко сказано. Похабщина».

Однако, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП России по Хакасии, задержанные являются должностями лицами, подозреваемыми в получении взятки.

«Мероприятие по противодействию коррупции проводится правоохранительными органами Хакасии во взаимодействии с работниками управления, ответственными за соответствующее направление деятельности», — заявляет ведомство.

Напомним, в 2017 году, по данным республиканской прокуратуры, в Хакасии было пресечено восемь фактов получения взяток и семь фактов дачи взяток, что в целом свидетельствует о сбалансированности данных преступлений и смещении вектора работы правоохранительных органов на пресечение наиболее опасных коррупционных преступлений.