Рыбинск, Ярославская область, 17 мая, 2018, 14:20 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области дома, построенные для переселенцев из ветхого фонда, должны быть признаны аварийными и подлежат расселению. Такое мнение после визуального осмотра и встречи с жителями озвучил глава города Денис Добряков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ribinsk.ru Глава Рыбинска: так строить нельзя

Жилые дома №№ 29А и 29Б на улице Щепкина были простроены в 2012 году по федеральной программе расселения ветхого и аварийного жилья. Застройщиком выступила компания — ООО «Трест Стройтехника-7», непосредственный исполнитель — ЗАО «Стройинжиниринг». Обе компании иногородние, исполняли муниципальный контракт после прохождения публичных торгов. Общая сумма затрат составила около 120 миллионов рублей. Финансирование осуществлялось из нескольких источников: бюджет города Рыбинска, бюджет Ярославской области, Фонд содействия реформированию ЖКХ. Гарантийный срок обслуживания закончился в 2017 году. И сейчас состояние зданий такое, что специалисты не исключают нового расселения, а жители с иронией говорят, что переехали из ветхого жилья в аварийное.

«Я живу здесь с 2013 года. Когда первый раз осматривала квартиру, все было хорошо и прекрасно. Но едва только мы въехали, на стене появилась трещина, которая сейчас идет с первого по третий этаж. Приходила комиссия, поставили маячки и сказали: «Жить можно, будем за вами наблюдать». Вот с тех пор гарантия на дом уже закончилась, а эксперимент над нами продолжается», — рассказала жительница дома Ирина Городничева.

Администрация Рыбинска оплатила комплексное обследование домов. Его результаты должны быть готовы до 25 мая. С жителями встретился глава Рыбинска Денис Добряков. Он прошел по квартирам, осмотрел подъезды, спустился в подвал. По стенам обоих домов идут трещины, обваливается фасад и штукатурка, в квартирах перекосило рамы и дверные проемы. Контрольные маяки, установленные в комнатах и подъездах, лопаются. По мнению главы, не нужно быть экспертом, чтобы понять — так строить жилье для людей нельзя.

«При таком коротком сроке эксплуатации, таких разрушений не может быть. Явные следы нарушения технологии стройки. Обязательно будут наказаны те люди, которые отвечали за приемку объекта. Но этим будут заниматься правоохранительные органы. С нашей стороны нужно обеспечить предоставление людям достойного жилья. Я уже направил обращение в правительство области о взаимопомощи, потому что усилиями только Рыбинска здесь не обойтись. Это была федеральная программа расселения аварийного жилья, и подрядчики были не рыбинские, а расхлебывать придется нам. Уверен, правительство области оперативно откликнется на эту проблему, и вместе нам удастся ее решить», — сказал жителям глава Рыбинска Денис Добряков.

Глава пояснил также, что если экспертиза подтвердит аварийное состояние зданий, то на период решения проблемы все желающие смогут переехать во временный маневренный фонд — комнаты в общежитиях. Жителей домов на улице Щепкина такая перспектива не радует, однако люди понимают, что расселить одновременно 100 квартир город не может, и готовы ждать.

Результаты экспертизы будут обнародованы сразу после получения официальных бумаг.