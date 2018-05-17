Ереван, 17 мая, 2018, 14:18 — ИА Регнум. Жителям Армении нужно прекратить все протестные акции в стране. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем видеообращении в соцсети Facebook.

Никол Пашинян во время прямого эфира

«Я призываю всех сегодня (17 мая) в 15:00 (14:00 мск) прекратить все акции гражданского неповиновения», — сказал политик.

По его словам, в Армении установлена новая власть, поэтому непонятно, против кого активисты бастуют.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сторонники группы «Сасна црер» решили заночевать на проспекте Аршакуняц в Ереване 16 мая. Активисты разбили палатки и полностью перекрыли проспект.

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