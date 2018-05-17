Чита, 17 мая, 2018, 14:00 — ИА Регнум. Жители поселения «Елизаветинское» Читинского района Забайкальского края получили надежду обзавестись интернетом и сотовой связью. Хотя сейчас на его территории даже со стационарными телефонами проблема — на 16 дворов приходится один аппарат. А чтобы позвонить по сотовому телефону для общения с родными или решения деловых вопросов, жители Верх-Нарыма вынуждены взбираться на ближайшую возвышенность, расположенную в лесной местности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Дорога в лес

В состав поселения «Елизаветинское» входят три села: Верх-Нарым, Елизаветино и лесоучасток «Верх-Нарым», в них проживает почти 1,5 тысячи человек. По словам главы поселения Виктора Гудкова, в селе Верх-Нарым только три стационарных телефона: ФАПе, школе, и у одного из жителей села.

«При этом репитор, установленный в центральной усадьбе для усиления сотового сигнала связи, в холодное время года не справляется со своей задачей. Связь в Елизаветино зимой работает с перебоями», — пояснил Виктор Гудков.

Для того, чтобы решить проблемы со связью властям поселения необходимо было изыскать 4,6 миллиона рублей на организацию обустройства площадки для размещения оборудования сотовой связи. И вот, спустя несколько лет дело сдвинулось с «мертвой точки». На основании распоряжения правительства Забайкальского края бюджету муниципального района «Читинский район» выделены необходимые средства. Сотовый оператор свои обязательства выполнить готов, — сообщает сайт краевого правительства.

Напомним, современные услуги сотовой связи отсутствуют в более 100 приграничных поселениях Забайкальского края с населением около 32 тысяч человек. Данная проблема неоднократно поднималась главой региона Натальей Ждановой. В июле 2017 года президент России Владимир Путин поручил федеральным органам исполнительной власти совместно с региональным правительством решить вопрос обеспечения приграничных территорий Забайкалья услугами сотовой связи.