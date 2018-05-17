Москва, 17 мая, 2018, 13:45 — ИА Регнум. Компания Google (Google Maps) нанесла на свои карты Крымский мост, открытый для автомобильного движения 16 мая. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Most.life Керченский мост

Мост также обозначен в картах на мобильных устройствах с операционными системами Apple и Android. На картах Крымского моста не было вплоть до настоящего времени, тогда как «Яндекс.Карты» мост появился сразу после открытия 16 мая.

В настоящее время через приложение «Яндекс.Навигатор» уже можно проложить маршрут по мосту. Накануне пользователи соцсетей сообщали, что через приложение Google построить маршрут по открытому мосту невозможно.

Торжественное открытие Крымского моста состоялось 15 мая. Первым по мосту проехал президент РФ Владимир Путин за рулем «КамАЗа» во главе колонны строительной техники, которая использовались при строительстве моста.