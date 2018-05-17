Москва, 17 мая, 2018, 13:30 — ИА Регнум. Комфортные показатели нового пакета указов полезны для власти, но вредны для общества. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая, об этом заявил депутат Госдумы Денис Парфёнов (КПРФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Указы в значительной степени сформулированы таким образом, чтобы было проще отчитаться об их выполнении, отметил Парфенов в ходе пленарного заседания Госдумы.

«Из 157 поручений, которые прописаны, 46 содержат конкретные цифровые показатели, на которые можно ориентироваться. Всё остальное из серии «расширить и углубить». К сожалению, наверное, это не совсем правильный подход», — констатировал он. «Нужно также понимать, что вот эти комфортные показатели, по которым удобно отчитываться, они, конечно, полезны для власти, но вряд ли будут полезны для общества. И нужно понимать, что если, допустим, поставлена хорошая, правильная цель — выйти в «пятёрку» стран по объёму экономики, в принципе, мы и так близки к этой цели», — говорит парламентарий.

По его словам, Россия по паритету покупательной способности, если считать ВВП, уже на шестом месте, а если по номиналу, то всего лишь на одиннадцатом.

Рост дохода граждан

В новых указах обозначена задача обеспечения устойчивого роста дохода граждан. В указах 2012 года была более конкретная постановка вопроса: увеличить в 1,5 раза, сейчас формулировка более обтекаемая, отметил Парфёнов.

«Наверное, Росстату придется удвоить усилия, но боюсь, что от этого в кармане у людей-то денег всё равно не прибавится», — говорит депутат.

Малый и средний бизнес

Президент поставил задачу численность занятых в малом и среднем предпринимательстве увеличить до 25 млн человек.

«Сейчас-то их всего 6 млн. И откуда у нас с вами возьмутся основания надеяться на то, что бизнес в нашей стране станет вести настолько легко и непринужденно, что в 4 раза больше наших сограждан не только захотят открыть свое дело, но еще и смогут не разориться?» — задает вопрос Парфёнов.

Цифровая экономика

Много говорится о необходимости создавать цифровую экономику, говорит Парфёнов.

«Но если это делать по рецептам господина Кудрина, которого нам предлагают на пост руководителя Счётной палаты, то, скорее всего, мы с вами просто получим систему тотального контроля. Он не только сможет взять на себя привычные функции продвижения, если хотите, лоббирования определенных программ и проектов, но и как организатор создания государственной цифровой платформы будет отчасти государство контролировать», — предостерегает парламентарий.

Более того, по его мнению, можно будет менять систему управления под нужды именно технических систем развития.

«И таким образом получается, что такое кибергосударство будет больше похоже на электронный концлагерь с надзирателями из либералов. Если уж заниматься цифровизацией экономики, то, наверное, нужно идти несколько по другому пути и исходить из других принципов», — полагает депутат.

Итог

Общая тенденция такова, что исполнимость новых указов под большим вопросом, рассуждает Парфёнов.

«И главное здесь — это то, что со старой командой добиться результатов, скорее всего, не получится. Нужно понимать, что если новый пакет указов ждет такая же участь, как и предыдущий, то, конечно, сложно рассчитывать на тот решительный прорыв, о котором говорил президент», — заключил депутат.